Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль город Николаевка в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, в ходе боёв войсками "Южной" группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселовка, Константиновка, Дружковка, Химик, Пискуновка, Тихоновка, Артема и Рай-Александровка (ДНР).

Здесь противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, говорится в сводке.