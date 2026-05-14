Алиханов видит у ОПК ресурс стать локомотивом реализации нацпроектов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может взять на себя ведущую роль в реализации нацпроектов, оборонные предприятия за пять лет поставили продукции для гражданских рынков на сумму более 2 трлн рублей, сообщил на съезде Союза машиностроителей России глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Оборонные заказы не могут расти бесконечно, и кривая роста постепенно выйдет на плато. В этой связи считаем, что ОПК способен стать локомотивом по национальным проектам. За предыдущие пять лет для гражданских рынков оборонные предприятия поставили продукции на сумму более 2 трлн рублей", - сказал он.

"В отличие от рыночных направлений ситуация в оборонке, как минимум в части заказа, более стабильна", - отметил министр.

"Государством финансируются инвестиционные проекты, закупка оборудования и НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ). У предприятий гарантированный заказ, но есть необходимость перевода контрактов в фиксированные цены", - сообщил он.

"Мы вместе с вами должны работать с представителями заказчика для того, чтобы переходить на долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Это дает дополнительные экономические стимулы для работы над повышением эффективности, когда те средства, которые будут сэкономлены в ходе такой работы, будут оставаться на предприятии, идти в зарплаты, в дополнительные НИОКРы и в развитие основных фондов", - сообщил Алиханов.

Прежде всего необходимо обеспечить взаимный переток технологий между оборонной и гражданской промышленностью, считает он.

По его словам, у России уже есть успешный опыт адаптации двигателей из боевой авиации под газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты.

"Мы выстраиваем системную, плановую работу оборонки уже на "гражданских рельсах". Сопоставляя военные и рыночные заказы, по сути, консолидируем спрос, и можем оптимизировать стоимость", - отметил он.

Минпромторг ОПК Антон Алиханов
