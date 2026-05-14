Алиханов заявил, что гражданские секторы промышленности находятся под давлением снижения экономики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обрабатывающая промышленность России все больше ощущает на себе последствия охлаждения экономики, на этом фоне Минпромторг РФ изыскивает дополнительные источники субсидирования гражданских отраслей, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на съезде Союза машиностроителей России.

"Гражданские секторы в последние месяцы всё больше ощущают системное охлаждение экономики. Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления - и у предприятий появляются недозагруженные мощности", - сказал он.

Алиханов отметил, что в условиях дорогих оборотных и инвестиционных кредитов увеличились затраты предприятий на обслуживание займов, растет просроченная задолженность, прежде всего перед поставщиками.

"Учитывая это, мы сейчас прорабатываем дополнительные источники для наращивания субсидирования промышленности", - сообщил глава Минпромторга.

В мае Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2026 году до 0,6% с 2,3% в сентябрьской версии макропрогноза. В 2027 году министерство прогнозирует рост промпроизводства на уровне 2,1% (понизило прогноз с 3,1%), в 2028 году - 2,4% (понизило с 2,8%), в 2029 году - 2,5%.

Рост в обрабатывающей промышленности в 2026 году ожидается на уровне 1,0% (прогноз понижен с 2,9%), в 2027 году - 2,8% (4,0%), в 2028 году - 3,1% (3,6%), в 2029 году - 3,7%.

Как сообщалось, за январь-март 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 0,3% в годовом выражении, при этом в обработке было зафиксировано снижение на 0,7%.

В 2025 году промпроизводство в РФ увеличилось на 1,3%, в том числе обрабатывающая промышленность выросла на 3,6%.