В Минэнерго Казахстана сообщили, что поставки нефти по КТК идут стабильно

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Поставки казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идут стабильно, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"По КТК ситуация стабильная. У нас все идет нормально, все в порядке", - сказал Аккенженов журналистам в кулуарах регионального экологического саммита-2026 в Астане в среду.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

В декабре 2025 года Казахстан временно сокращал отгрузку нефти через морской терминал КТК из-за вынужденной приостановки работы выносного причального устройства вследствие атаки БПЛА и из-за непогоды. Часть нефти пришлось перенаправлять на альтернативные экспортные маршруты.