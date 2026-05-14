Объем похищенных мошенниками в РФ средств в I квартале снизился на 7%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в I квартале 2026 года составил 7,4 млрд руб., что на 7% ниже показателя IV квартала 2025 года, следует из данных ЦБ.

Рост показателя по сравнению с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 года составил 8%.

Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, за квартал снизилось на 8,4% и составило 495,8 тыс шт. (рост в почти в 1,7 раз г/г).

Доля возвращенных клиентам средств в I квартале почти не изменилась по сравнению с IV кварталом и составила 5,7% (около 420 млн руб.). По сравнению с I кв. 2025 года показатель снизился на 1,9 процентного пункта.

Через Систему быстрых платежей (СБП) была похищена большая часть средств физлиц - 2,6 млрд руб., по счетам (через каналы дистанционного банковского обслуживания, переводы) было украдено 2,3 млрд руб., по банковским картам - 1,6 млрд руб. У юрлиц было похищено около 600 тыс рублей, в основном по счетам.

Количество предотвращенных банками мошеннических операций в январе-марте сократилось на 27,6% - до 16,8 млн против 23,2 млн в IV кв. Объем сохраненных банками средств в I кв. снизился на 22% кв/кв, до 1,8 трлн руб.

ЦБ в отношении юридических лиц в I квартале зафиксировал высокую интенсивность компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций, отмечает регулятор.

Банк России в I кв. инициировал блокировку 10,5 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8,3 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками.

Банк России ЦБ РФ
