Минобороны РФ сообщило о поражении за неделю более 2,2 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили 2 241 беспилотник ВСУ, три ракеты "Нептун".

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа",- сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Ведомство также отчиталось, что силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.