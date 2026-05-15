Патрушев назвал стратегической задачей разработку ресурсов континентального шельфа РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев назвал стратегической задачей разработку шельфовых и морских месторождений России.

"Разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей. Освоение месторождений полезных ископаемых лежит в основе гарантированного обеспечения мобилизационных нужд России и обеспечения потребностей национальной экономики в долгосрочной перспективе", - сказал он на заседании совете по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии.

Как отметил Патрушев, морские месторождения России богаты преимущественно углеводородными ресурсами, большая часть запасов которых сосредоточена на арктическом шельфе, отметил Патрушев.

"Потенциал морских акваторий включает также залежи твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом страны. Так, прибрежные зоны Арктической зоны и Дальнего Востока России содержат залежи золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов", - сказал он.

Как отметил Патрушев, "ведется работа по продвижению российской заявки по расширению континентального шельфа в Арктике".

Николай Патрушев
