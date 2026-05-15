Военные РФ заявили о контроле над двумя селами в Харьковской и Запорожской областях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области", - говорится в недельной сводке министерства.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное.

За неделю, по информации Минобороны РФ, группировкой "Север" нанесено поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, отряда и штурмового полка ВСУ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы", - сообщили в российском военном ведомстве.

Группировка "Восток" за неделю нанесла удары по живой силе и технике семи бригад и четырех штурмовых полков ВСУ, добавили в министерстве обороны.

По данным военных, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили свыше 1 940 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

В ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки войск в течение недели взяли под контроль город Николаевка в ДНР. Также, по информации Минобороны РФ, силами группировки за неделю нанесено поражение формированиям 11 украинских бригад.

"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили более 770 военнослужащих", - проинформировало Минобороны РФ.

Там сообщили, что в зоне действий группировки за неделю украинские силы также потеряли 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии", - сказано в недельной сводке военного ведомства.

Согласно сообщению, всего за неделю в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 2 085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в недельной сводке Минобороны РФ.