Военные сообщили о массированном и двух групповых ударах по объектам на Украине с 12 по 15 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по объектам на Украине, используемых в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 12 по 15 мая т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов поражены "предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего".

В министерстве сообщили, что также поражены пункты временной дислокации ВСУ.