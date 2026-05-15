Разработанные Совбезом меры для единого дня голосования включают и санитарные мероприятия

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия Совбеза России выработала меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2026 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. В перечне есть в том числе меры по предотвращению распространения вирусов на избирательных участках.

На заседании комиссии были разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также мест массового пребывания людей с учетом специальной военной операции.

Также на заседании была подчеркнута важность реализации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение в ходе федеральных и региональных выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и в местах голосования.

Отдельное внимание комиссия уделила обеспечению безопасности при подготовке и проведении выборов на территориях воссоединенных регионов и иных, которые граничат с Украиной.

"Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением и пресечением нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, в том числе фактов противоправной агитационной деятельности, - сообщили в Совбезе. - Также поставлены задачи по осуществлению специальных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения вирусных инфекций, в том числе на всех избирательных участках".