Росздравнадзор с 2020 г. заблокировал 133 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарств

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор с 2020 года заблокировал 133 тыс. ресурсов в интернете за нелегальную продажу лекарственных препаратов, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"Мониторинг информации о продаже лекарственных препаратов в сети Интернет: тема, которая зародилась еще в период ковида. Мы констатируем, что количество недобросовестных представителей в сети Интернет не уменьшается. За шесть лет мы заблокировали 133 тыс. ресурсов недобросовестных продавцов", - сказала Самойлова на Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2026" в пятницу.

По ее словам, основная причина блокировки - торговля незарегистрированными препаратами; она составляет две трети в структуре причин внесения ресурсов в черный список.

Среди других причин блокировки запрещенного контента: "можно купить то, что продается только по рецепту" (13%), "можно купить антибиотики" (9%), "граждане продают ранее приобретенные и не полностью использованные препараты" (6%) и "можно купить психотропные препараты" (1%), отмечается в презентации Самойловой.

Росздравнадзор взаимодействует с Ассоциацией компаний интернет-торговли, в которую входят крупнейшие маркетплейсы; недобросовестные сайты оперативно блокируют, отметила глава ведомства.

По ее словам, ведомство в настоящее время активно занимается урегулированием онлайн-продаж медицинских изделий.

Сотрудники Росздравнадзора с сентября 2020 года проводят мониторинг интернет-ресурсов, содержащих предложения по реализации лекарств без специального разрешения и предложения о розничной торговле фармпрепаратами, реализация которых ограничена или законодательно запрещена.

