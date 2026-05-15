Пять южноуральцев получили сроки до 20 лет по делу о диверсии на железной дороге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор пятерым жителям региона по делу о диверсии на объектах Южно-Уральской железной дороги, сообщила пресс-служба УФСБ по области.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела по заданию иностранного куратора в декабре 2022 года подожгли объекты транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги, а также покушались на другой поджог, но их задержали сотрудники УФСБ.

На основании представленных спецслужбой оперативных материалов следователи СКР возбудили и расследовали уголовные дела по чч.1,3 ст.30, ч.1 ст.281 (покушение на совершение диверсии) и ч.1 ст.281 УК (диверсия).

Суд признал всех пятерых виновными по этим составам. Организатор преступлений приговорен к 20 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Четверо его соучастников, в зависимости от степени виновности, получили от 5 до 8 лет колонии общего и строгого режима.