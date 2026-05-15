Поиск

Пять южноуральцев получили сроки до 20 лет по делу о диверсии на железной дороге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор пятерым жителям региона по делу о диверсии на объектах Южно-Уральской железной дороги, сообщила пресс-служба УФСБ по области.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела по заданию иностранного куратора в декабре 2022 года подожгли объекты транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги, а также покушались на другой поджог, но их задержали сотрудники УФСБ.

На основании представленных спецслужбой оперативных материалов следователи СКР возбудили и расследовали уголовные дела по чч.1,3 ст.30, ч.1 ст.281 (покушение на совершение диверсии) и ч.1 ст.281 УК (диверсия).

Суд признал всех пятерых виновными по этим составам. Организатор преступлений приговорен к 20 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Четверо его соучастников, в зависимости от степени виновности, получили от 5 до 8 лет колонии общего и строгого режима.

СКР Челябинский областной суд ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

 Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии ЕГЭ

Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2198 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов