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Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Юникредит банк с 1 августа прекратит перевыпуск дебетовых карт в связи с окончанием срока действия, а с декабря перестанет перевыпускать дебетовые карты по любой причине, говорится в рассылке банка для клиентов.

С 1 августа прекращается перевыпуск по заявлению клиента всех дебетовых карт в связи с окончанием их срока действия. С 1 декабря кредитная организация перестанет перевыпускать по заявлению клиента дебетовые карты по любой причине.

Кроме того, с 1 сентября все дебетовые карты, если они не были активированы в течение 6 календарных месяцев после получения, будут автоматически заблокированы и закрыты. С этой же даты будут автоматически закрыты все дебетовые карты платежных систем Visa и Mastercard, по которым не было операций за последний год.

В начале мая UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности российского Юникредит банка в новое юридическое лицо с последующей продажей банка с оставшимися активами покупателю. После сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка".

Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2027 года. Она будет зависеть от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в России и получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Группа тогда отмечала, что покупатель - хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор в ОАЭ с давними связями с местными бизнес-кругами, в отношении которого UniCredit провел проверки на соответствие требованиям законодательства.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента России, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Для этого заявка должна быть подана в администрацию президента, которая в свою очередь, если сочтет нужным, направляет ее в заинтересованные ведомства.

Группа планировала свернуть розничный бизнес в России в I полугодии 2026 года.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2026 года занимал 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Юникредит банк ОАЭ UniCredit
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