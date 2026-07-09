Запорожская и Херсонская области остались без света из-за повреждения ключевого энергообъекта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Причиной частичного отключения электричества в Запорожской и Херсонской областях стало повреждение ключевого энергетического объекта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Работы по восстановлению сетей электроснабжения продолжаются. Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей", - написал он в Max.

По его словам, уже проведена оценка ущерба и понятен объем работ. Где-то к восстановлению уже приступили, на других участках работать пока невозможно из-за опасности атак украинских беспилотников. Объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы, экстренная и неотложная медпомощь оказываются в полном объеме.

"Над Запорожской областью продолжается высокая активность БПЛА противника. Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы", - добавил Балицкий.

В ночь на четверг Балицкий сообщил, что значительную часть территории региона затронули аварийные отключения. Утром в четверг об отключении электричества полностью или частично во всех муниципалитетах сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.