Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Важные промышленные предприятия Кузбасса будут защищать от возможных атак БПЛА мобильные огневые группы, заявил губернатор региона Илья Середюк в своем канале в Max в четверг.

"Проверил готовность мобильных огневых групп к защите важных промышленных объектов Кузбасса. Бойцы обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Кузбасса приняли решение усилить защиту ряда промпредприятий региона после недавней атаки БПЛА в Омской области. В регионе разрабатывается стандарт оснащения защитных сооружений, в том числе подвалов многоквартирных домов.

Кроме того, в Кемерове в целях безопасности был введен запрет на въезд транзитных грузовых автомобилей. Этот опыт было решено перенести на все муниципалитеты области.