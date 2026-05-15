Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 20 мая останутся на нулевом уровне - Минсельхоз

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 20 мая пятую неделю подряд будут нулевыми, сообщает Минсельхоз.

Они будут действовать по 26 мая включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,7 за тонну пшеницы ($230,7 за предыдущий период), $221,4 - за тонну ячменя ($221,9), $221,4 - за тонну кукурузы ($220).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

