Бывший директор томской телекомпании ТВ-2 Мучник заочно арестован

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России заочно арестованы признанные иноагентами юрист Алексей Прянишников и бывший директор томской телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, сообщило управление СКР по Томской области.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела об уклонении от исполнения обязанности иноагента (ч.2 ст.330.1 УК).

"По версии следствия, обвиняемые, будучи привлеченными к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах (ст.19.34 КоАП), находясь за рубежом, вновь распространили в одной из соцсетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены иностранным агентом", - сообщили в СК.

Прянишников и Мучник заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Мучник был директором томской частной телекомпании ТВ-2, начавшей работу в 1991 году и лишившейся вещания 1 января 2015 года из-за отказа РТРС от продления договора на ретрансляцию сигнала с телевышки. ТВ-2 не удалось добиться восстановление действия лицензии в судах и в Роскомнадзоре. После этого Мучник занимался новостными интернет-проектами, последний из которых в январе 2026 года был включен в реестр иноагентов.

Прянишников был в том числе защитником якутского шамана Александра Габышева, который в марте 2019 года отправился в пешее путешествие длиной 8 тысяч км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".

