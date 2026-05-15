Поиск

Генпрокуратура проверит соблюдение регионами ограничений для защиты территорий от затопления

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября провести проверку соблюдения российскими субъектами и органами местного самоуправления установленных запретов и ограничений, направленных на защиту территорий от затопления, а также выполнения требований по инженерной защите территорий.

Президент утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, он опубликован на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод", - говорится в тексте поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября текущего года.

Поручения также даны и правительству РФ, в частности, до 1 октября должно быть ускорено рассмотрение вопросов внесения поправок в законодательство, по которым сооружения инженерной защиты территорий и объектов от затопления, разрушения берегов водных объектов будут относиться к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября этого года.

Владимир Путин Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела трех погибших обнаружены после пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов

Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязани возросло до 28 человек

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

 Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

 Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии ЕГЭ

Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов