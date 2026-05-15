Генпрокуратура проверит соблюдение регионами ограничений для защиты территорий от затопления

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября провести проверку соблюдения российскими субъектами и органами местного самоуправления установленных запретов и ограничений, направленных на защиту территорий от затопления, а также выполнения требований по инженерной защите территорий.

Президент утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, он опубликован на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод", - говорится в тексте поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября текущего года.

Поручения также даны и правительству РФ, в частности, до 1 октября должно быть ускорено рассмотрение вопросов внесения поправок в законодательство, по которым сооружения инженерной защиты территорий и объектов от затопления, разрушения берегов водных объектов будут относиться к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября этого года.