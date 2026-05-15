Поиск

Путин поручил исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения их защиты от паводков

Соответствующие законодательные изменения должны подготовить Госдума и правительство РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме и правительству предусмотреть законодательные изменения, исключающие возможность освоения зон затопления до обеспечения их защиты от паводков.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации при подготовке к рассмотрению проекта федерального закона № 984057-8 "О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса Российской Федерации" предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство", - говорится в перечне поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено с учетом более ранних поручений ускорить рассмотрение законодательных изменений, предусматривающих отнесение сооружений инженерной защиты от паводков к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Кабинет министров совместно с региональными властями должен рассмотреть возможность совершенствования механизмов содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений муниципальной собственности, включая упрощенный порядок их ликвидации и обеспечения их безопасного содержания за счет заинтересованных в их эксплуатации собственников земли и объектов недвижимости.

Владимир Путин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела трех погибших обнаружены после пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов

Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязани возросло до 28 человек

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

 Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России

Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

 Аракчи подтвердил обсуждение с Москвой возможности хранения обогащенного урана в РФ

Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии ЕГЭ

Источник сообщил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов