Путин поручил исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения их защиты от паводков

Соответствующие законодательные изменения должны подготовить Госдума и правительство РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме и правительству предусмотреть законодательные изменения, исключающие возможность освоения зон затопления до обеспечения их защиты от паводков.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации при подготовке к рассмотрению проекта федерального закона № 984057-8 "О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса Российской Федерации" предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство", - говорится в перечне поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено с учетом более ранних поручений ускорить рассмотрение законодательных изменений, предусматривающих отнесение сооружений инженерной защиты от паводков к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Кабинет министров совместно с региональными властями должен рассмотреть возможность совершенствования механизмов содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений муниципальной собственности, включая упрощенный порядок их ликвидации и обеспечения их безопасного содержания за счет заинтересованных в их эксплуатации собственников земли и объектов недвижимости.