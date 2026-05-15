Бывший мэр Керчи получил 5,5 лет колонии за превышение полномочий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Керченский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии бывшего главу администрации города по двум эпизодам превышения должностных полномочий, сообщает сайт суда.

"Бывший глава администрации Керчи признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 286 УК, по двум эпизодам и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, он на три года лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением административно-хозяйственных полномочий.

Также суд приговорил бывшего начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи по аналогичной статье УК. Ей назначено четыре года условно с испытательным сроком три года. Также на три года она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением административно-хозяйственных полномочий.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Святославе Брусакове и Наталье Михалевской. Брусакову вменяют в вину продажу участка на набережной Керчи площадью 1,5 тысячи кв. метров за 340 тысяч рублей при фактической цене не менее 4,5 млн руб. Кроме того, один из индивидуальных предпринимателей арендовал участок в Приморском сквере, территория которого входит в охранную зону объекта культурного наследия федерального значения, а Брусаков, в нарушение законодательного запрета, установил виды разрешенного использования участка, которые допускают строительство, и оформил разрешение на размещение объекта нестационарной торговли. Впоследствии на участке появится торговый центр площадью 1,5 тысячи кв. м.

Брусакова арестовали в мае 2025 года на основании материалов УФСБ по Крыму и Севастополю.

Брусаков возглавлял администрацию Керчи с октября 2021 года до лета 2024 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.