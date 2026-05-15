Лавров призвал БРИКС продолжить формирование устойчивых механизмов трансграничных расчетов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании "20 лет БРИКС: совместные усилия во имя устойчивости, инноваций, сотрудничества и сбалансированного развития" в Нью-Дели.

"Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли", - сказал он.

По мнению Лаврова, такие механизмы "будут органично дополнять, а вовсе не ломать существующую международную систему, способствовать выправлению ее дисбалансов и повышению ее эффективности".

"В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах глобального Юга и глобального Востока в целом", - отметил министр.

По его словам, "важную роль в осуществлении этой инициативы может сыграть Новый банк развития, очередное годовое собрание которого проходит сейчас в Москве". "Под новые требования нынешней кризисной и геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности Нового банка развития и адаптировать его модель функционирования", - добавил Лавров.