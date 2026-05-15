В ДНР в результате атак БПЛА один человек погиб и девять пострадали

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В результате атак БПЛА в Донецкой народной республике погиб один человек и еще девять пострадали, сообщил через пресс-службу глава ДНР Денис Пушилин.

"В Шахтерске в результате массированной атаки ударными БПЛА ВСУ на МБУ "Культурно-досуговое объединение" тяжелые ранения получил мужчина 1971 г.р., к сожалению, от полученных травм он скончался в больнице", - сообщил Пушилин.

Еще трое мужчин и пять женщин получили ранения средней степени тяжести.

В Селидове Красноармейского муниципального округа при атаке ударного БПЛА ВСУ пострадал мужчина.