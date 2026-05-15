Поиск

В ДНР в результате атак БПЛА один человек погиб и девять пострадали

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В результате атак БПЛА в Донецкой народной республике погиб один человек и еще девять пострадали, сообщил через пресс-службу глава ДНР Денис Пушилин.

"В Шахтерске в результате массированной атаки ударными БПЛА ВСУ на МБУ "Культурно-досуговое объединение" тяжелые ранения получил мужчина 1971 г.р., к сожалению, от полученных травм он скончался в больнице", - сообщил Пушилин.

Еще трое мужчин и пять женщин получили ранения средней степени тяжести.

В Селидове Красноармейского муниципального округа при атаке ударного БПЛА ВСУ пострадал мужчина.

Денис Пушилин Шахтерск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число раненых при атаке БПЛА на многоэтажку в Белгороде выросло до девяти человек

Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

 Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

В Белгороде беспилотник ударил в многоквартирный дом, есть пострадавшие

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

 Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Тела трех погибших обнаружены после пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии

Росфинмониторинг внес Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9404 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2204 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов