Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Приднестровья

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья".

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного Федерального закона", - говорится в документе.

Указ принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии с частью 3 статьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 28 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"".

Заявление о приеме в гражданство РФ подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, список которых ведется и поддерживается в актуальном состоянии Министерством иностранных дел РФ.

