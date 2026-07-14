Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2026 года сократился на 4,3% в годовом исчислении, до 5,1 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях трафик упал на 9,1%, составив 3,8 млн пассажиров (-9,1%), на международных он вырос на 13,9%, до 1,3 млн.

Отрицательную динамику перевозок в компании объяснили временными ограничениями полетов (в рамках режима "Ковер" - ИФ), а также изменениями структуры перевозок: провозные емкости с коротких линий, таких как Москва - Петербург, были задействованы на протяженных маршрутах.

Пассажирооборот группы поднялся на 0,9%, предельный - остался на прошлогоднем уровне. Занятость кресел стала больше на 0,8 процентного пункта (п.п.) и составила 90,6% - на фоне роста показателя на международных линиях на 2,6 п.п., до 91,5%.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в июне 2,6 млн пассажиров, что на 4,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,7 млн (-14,9%), зарубежный - 976 тыс. (+19%). Пассажирооборот увеличился на 2,4%, предельный - на 1,4%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 90,3%.

За I полугодие общий пассажиропоток группы достиг 26 млн человек, что на 0,3% больше, чем годом ранее. На внутренних линиях отправлено 19,1 млн человек (-2,9%), на международных - 6,9 млн (+10,3%). Пассажирооборот вырос на 5,1%, предельный - на 3,1%. Занятость кресел составила 90,9% (+1,7 п.п.). Сообщалось, что по итогам текущего года группа рассчитывает перевезти пассажиров в объеме не меньшем, чем в 2025-м (55,3 млн человек), а также нацелена получить положительный финансовый результат.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".