Возгорание в промзоне на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидировано

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали пожар в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края, возникший в ночь с воскресенья на понедельник из-за атаки БПЛА, сообщили "Интерфаксу" в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья во вторник.

"Возгорание накануне ликвидировано", - сказал представитель пресс-службы.

В понедельник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял, что в окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотников. В результате атаки возникло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники рядом с городом Михайловском Шпаковского округа. Пожар был оперативно локализован. В результате инцидента есть пострадавший.

Власти округа ввели режим ЧС муниципального уровня в границах хутора Вязники. Пострадавшим признан промышленный объект ставропольского ООО "Корона", которое, по данным ЕГРЮЛ, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки.

С 8 на 9 июля Владимиров также сообщал, что в результате налета беспилотников было возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники, которое ликвидировали в течение суток.