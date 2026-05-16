В России 16 мая пройдет "Ночь музеев"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2026 году пройдет 16 мая, ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

Как ранее сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, тема акции 2026 года - "Родное". По словам министра, в Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство.

В день проведения акции двери музеев по всей стране будут открыты до позднего вечера. Гостей ждут тематические выставки, образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления.

Музеи Московского Кремля подготовили специальную вечернюю программу "Праздники в России: традиции, застолье, подарки" в музейном лектории. В 16:00 состоится лекция "Праздники под сводами Успенского собора. Сюжеты росписей и история старинных обрядов". В 17:00 начнется лекция с квизом "Праздник в царском дворце". В 18:00 пройдет заключительное событие Ночи музеев - лекция и интерактивное занятие "Праздник в дворянской семье в XVIII-XIX веках: угощение, игры, подарки".

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина подготовил специальный онлайн-квест по залам главного здания ГМИИ. При прохождении онлайн-квеста посетителям предстоит ответить на вопросы о произведениях искусства Древнего Востока, античной Греции и Древнего Рима, живописи Тициана, Буше и Каналетто. В 18:30 в главном здании отдел междисциплинарных проектов Пушкинского музея проведет авторскую экскурсию на русском жестовом языке с обратным переводом для слышащих посетителей.

В Третьяковской галерее акция станет частью празднования 170-летия музея. Гостей вечера ждут временные выставки, бесплатный вход на постоянную экспозицию "Искусство XX века" в Третьяковской галерее на Крымском Валу, экскурсии, мастер-классы, лекции и специальные мероприятия в историческом здании в Лаврушинском переулке и малых музеях. Вход на "Ночь музеев" в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, Музей Павла и Сергея Третьяковых, Музей Аполлинария Васнецова, а также в Музей Виктора Васнецова осуществляется по бесплатным билетам, которые можно будет приобрести на сайте и в кассах галереи.

В филиалах Российского национального музея музыки в рамках акции посетители смогут посмотреть экспозиции, выставки, а также посетить специально запланированные мероприятия. Так, посетители смогут создать мультфильм, создать свой первый трек с помощью искусственного интеллекта, побывать в реставрационной мастерской и принять участие в музыкальном поединке.

В Москве на 170 городских площадках запланировано более 600 мероприятий. Все площадки, которые примут участие в акции, будут работать с 18:00 до 02:00. Старт акции будет дан в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко.

В Музее Москвы для посетителей пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Государственном Дарвиновском музее пройдет презентация коллекции "Самые-самые динозавры". А в Музее космонавтики на специально созданной для акции выставке "Фантастический костюм" покажут образы героев вселенной писателя-фантаста Кира Булычева. Для гостей Государственного музея А. С. Пушкина пройдет экскурсия "Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия".

В Санкт-Петербурге в акции примут участие более 140 петербургских учреждений культуры: музеи, библиотеки, мастерские, культурно-досуговые учреждения, 26 районных музеев. Впервые в "Ночи музеев" примут участие Зоологический музей, Смольный собор, Музей Гребного клуба, Мозаичная мастерская Академии художеств, Форт "Риф", Музей Университета путей сообщения и другие. Всего к проекту в этом году присоединились 15 новых участников. Традиционно в "Ночь музеев" посетителей встретят Академическая капелла, Музей истории религии, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, киностудия "Ленфильм", Шереметевский дворец, Петропавловская крепость и другие. ГМЗ "Гатчина" откроет Приоратский дворец, "Петергоф" - дворец "Коттедж", а "Царское Село" - Александровский дворец.

Специальная программа будет организована Эрмитажем и Мариинским дворцом. С 23:00 между музеями-участниками в черте города будут курсировать специальные автобусы. Воспользоваться автобусом сможет бесплатно любой обладатель билета "Ночи музеев".