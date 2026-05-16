В Хабаровском крае локализовали три крупных природных пожара

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Обстановка с пожарами в Хабаровском крае стабилизирована и находится под контролем, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем канале в Мах в субботу.

"Три крупных пожара уже локализовали. Благодарю Минприроды России за оперативную переброску специалистов из федерального резерва. В ближайшие дни вместе с авиалесоохраной локализуем и ликвидируем остальные очаги", - написал глава региона после встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Министр подчеркнул, что Хабаровский край, как и соседние регионы, традиционно в зоне риска. Но если в прошлом году в стране к середине мая огонь прошел более 1,5 млн гектаров, то сейчас - в три раза меньше. Это итог слаженных действий региональных и федеральной команд.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами сложилась в Хабаровском, Нанайском, Амурском районах, районе имени Лазо, Бикинском и Солнечном округах Хабаровского края. На тушении пожаров задействованы порядка 270 человек и более 30 единиц техники. Все службы работают в круглосуточном режиме. Угрозы ни людям, ни их жилью нет.

Рослесхоз поручил регионам со сложной лесопожарной обстановкой активнее привлекать дополнительные силы на тушение лесных пожаров, в том числе федеральный резерв в рамках мер экстренного реагирования и лесопожарные формирования из других регионов.