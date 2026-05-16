Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно не обслуживает рейсы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации в субботу утром.

"Аэропорт Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Беслан. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее в ночь на субботу сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Геленджика, Краснодара, Минвод и Нальчика.