Поиск

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно не обслуживает рейсы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации в субботу утром.

"Аэропорт Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Беслан. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее в ночь на субботу сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Геленджика, Краснодара, Минвод и Нальчика.

Грозный Магас Владикавказ Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

 Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Число раненых при атаке БПЛА на многоэтажку в Белгороде выросло до девяти человек

Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

 Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

В Белгороде беспилотник ударил в многоквартирный дом, есть пострадавшие

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

 Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9409 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2206 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов