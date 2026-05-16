Пожар на площадке с полимерной продукцией в Набережных Челнах локализован

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на открытой площадке с полимерной продукцией в Набережных Челнах (Татарстан), площадь которого превысила 6 тыс. кв. метров, локализовано, сообщается на сайте мэрии города.

"В 6:55 локализация пожара. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что пожар начался в ночь на субботу на Авторемонтной улице.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечены более 20 единиц пожарной техники.