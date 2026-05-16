Суд арестовал 16 участников драки на птицефабрике в Ленинградской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу 16 фигурантов дела о драке на Синявинской птицефабрике в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения обвиняемым избрана на два месяца, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, всего в суд поступили материалы на 28 вероятных участников потасовки. В 12 случаях суд в аресте отказал, так как "следствие не предоставило доказательств причастности задержанных к инкриминируемому преступлению".

Как сообщалось, 12 мая в поселке Приладожский Кировского района Ленобласти произошел конфликт между работниками птицефабрики. Его участниками были, предварительно, 60 человек. Двадцать человек были госпитализированы, причем семеро - в тяжелом состоянии.