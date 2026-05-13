В Ленобласти после массовой драки на птицефабрике госпитализировали 20 человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Кировском районе Ленинградской области на птицефабрике в поселке Приладожский произошла драка с участием 60 человек, госпитализация потребовалась 20 работникам, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о происшествии поступила накануне.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли конфликт, доставив в отдел полиции двенадцать его активных участников. Все они - граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД Приладожский Ленинградская область
