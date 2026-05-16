Рябков отметил, что Россия в курсе поездки директора ЦРУ на Кубу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Для Москвы не является новостью информация о том, что между представителями властей Кубы и США ведутся контакты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается второй части вашего вопроса, мы в курсе происходящего, и мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем, так что для нас это не новость", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать визит на Кубу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

"Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу. Не наше дело, а дело наших кубинских союзников и друзей давать оценку тому, что реально происходит в этом диалоге, если его можно назвать диалогом, а не процессом выдвижения все более далеко идущих и жестких требований Вашингтона к Гаване", - подчеркнул Рябков.

Он отметил: "Для нас ясно одно: независимо от того, как разворачивается этот процесс, мы имеем дело с циничным и откровенным проявлением доктрины Монро, которая не терпит "инакомыслия" во всем западном полушарии. Куба - символ становления нового миропорядка, символ стойкости, самоотверженности, страна, демонстрирующая великолепные результаты в самых разных сферах социального развития: этому пытаются помешать администрации США на протяжении десятилетий. Мы стоим плечом к плечу с Кубой и подчёркиваю, мы не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко, которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка".

"То, что в этих условиях беспрецедентного давления со стороны Вашингтона кубинское руководство сочло возможным на высоком политическом уровне быть представленным в качестве государства-партнера на прошедшем только что в Дели СМИД БРИКС, - это само по себе сигнал: сигнал стойкости, сигнал приверженности общим ценностям. Мы это видим, мы это для себя отмечаем как еще одно свидетельство формирования здоровой основы международных отношений будущего, где не будет места одностороннему диктату, неоколониальным практикам, попыткам представить те или иные регионы в качестве зон собственных особых интересов", - отметил Рябков.

"Что касается содержательной стороны нашего диалога с кубинцами и с кубинским руководством, то этот диалог носит доверительный, содержательный, детальный характер. Мы его продолжим", - резюмировал замминистра.