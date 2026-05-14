Жители Гаваны вышли на "кастрюльные марши" и требуют вернуть электроснабжение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 14 мая в некоторых районах Гаваны начались стихийные протеста, сообщает работающий в США кубинский информационный портал Cubanet со ссылкой на очевидцев.

Жители столицы устроили "кастрюльные марши" - вышли на улицы, гремя кухонной утварью и требуя от властей наладить электроснабжение в домах и обеспечить людей продовольствием. Звучали и антиправительственные лозунги. В некоторых районах произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Гавана, как и вся Куба, уже длительное время живет в состоянии глубокого энергетического кризиса. Периоды веерных отключений электроэнергии в столице страны достигают 20-24 часов. Каждый день обесточенными остаются 40-60% территорий острова.

