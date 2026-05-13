Глава МИД Кубы назвал гуманитарной катастрофой возможное вторжение США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес предостерег США от вооруженной интервенции.

"Вооруженная агрессия США в отношении Кубы может создать настоящую гуманитарную катастрофу, кровавую баню. Погибнут и кубинцы, и американцы. Такую ставку могут сделать только политики, которые не отправят своих детей или родственников на войну", - написал он в среду в соцсети Х.

По мнению министра, "не существует ни малейшего смысла, ни малейшего предлога для того, чтобы такая сверхдержава как США напала бы на маленький остров, не представляющий никакой угрозы, разве что из соображений смены политической системы или правительства, но об этом думает меньшинство".

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет некие действия против кубинских властей.

