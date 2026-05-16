Площадь пожара после взрыва на АЗС в Пятигорске составила 1 тыс. кв. м

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют возгорание на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край), возникшее в результате взрыва при разгрузке автомобиля-газовоза, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в субботу.

"Объявлен повышенный ранг пожара. Предположительно площадь пожара - 1 тыс. кв. м", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, на месте создан штаб пожаротушения. Работает восемь единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем канале в Мах написал, что сейчас ведется локализация пожара, угрозы жилым зданиям нет.

Ранее Владимиров сообщал, что в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова произошли взрыв и возгорание. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики.

Глава Пятигорска информировал, что при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием на одной из АЗС города.