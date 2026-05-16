Поиск

Площадь пожара после взрыва на АЗС в Пятигорске составила 1 тыс. кв. м

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют возгорание на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край), возникшее в результате взрыва при разгрузке автомобиля-газовоза, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в субботу.

"Объявлен повышенный ранг пожара. Предположительно площадь пожара - 1 тыс. кв. м", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, на месте создан штаб пожаротушения. Работает восемь единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем канале в Мах написал, что сейчас ведется локализация пожара, угрозы жилым зданиям нет.

В РоссииДвое человек пострадали в результате взрыва на АЗС в ПятигорскеЧитать подробнее

Ранее Владимиров сообщал, что в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова произошли взрыв и возгорание. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики.

Глава Пятигорска информировал, что при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием на одной из АЗС города.

Пятигорск Дмитрий Ворошилов Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

 Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2211 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов