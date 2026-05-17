Два микрорайона Улан-Удэ частично остаются без света из-за пожара на подстанции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" занимаются восстановлением электроснабжения в Железнодорожном районе Улан-Удэ, который в субботу остался без электричества из-за пожара на подстанции, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Сибирь" в воскресенье.

"С утра 17 мая без напряжения частично остаются микрорайоны Матросово и Зеленый", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, социально значимые объекты и большая часть потребителей, которые ранее были обесточены, накануне ночью запитаны от передвижных резервных источников электроснабжения.

В восстановительных работах задействованы шесть бригад энергетиков в составе 24 человек, направлены 11 передвижных резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,8 мегаватт.

Пожар на электроподстанции в Улан-Удэ возник 16 мая. Никто не пострадал.

Улан-Удэ
