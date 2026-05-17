Электроснабжение Улан-Удэ полностью восстановлено после пожара на подстанции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Железнодорожном районе Улан-Удэ, который накануне остался без электричества из-за пожара на подстанции, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Сибирь" в воскресенье.

"Энергетики запитали всех потребителей, которые ранее были обесточены в результате технологического нарушения на подстанции", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах были задействованы шесть бригад энергетиков в составе 24 человек.

Пожар на электроподстанции в Улан-Удэ произошел 16 мая. Никто не пострадал.