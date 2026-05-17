Над регионами РФ, Азовским и Черным морями за пять часов нейтрализованы 42 дрона ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны с 7:00 до 9:00 перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем.

Также в военном ведомстве сообщали, что с 22:00 субботы до 7:00 воскресенья над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей нейтрализованы 556 дронов ВСУ.