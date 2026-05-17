Шесть БПЛА уничтожено над Смоленской областью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении шести беспилотников ВСУ над регионом.

"На территории Смоленской области силами ВКС России и ПВО министерства обороны России сбито шесть украинских БПЛА", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По данным Анохина, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Утром в воскресенье губернатор сообщал об уничтожении 15 дронов ВСУ над регионом.