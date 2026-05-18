Свет временно отключили в Якутске и пригородах из-за угрозы подтопления

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из-за подъема уровня воды на реке в связи с прохождением ледохода временно отключено электроснабжение в Якутске и пригородах, сообщает в понедельник пресс-служба "Якутскэнерго".

"В связи с угрозой подтопления энергообъектов в Якутске и пригородах энергетики ввели временные ограничения электроснабжения. Это сделано для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на фоне подъема уровня воды", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Якутске превентивно отключены три комплектные трансформаторные подстанции на участке линии "Водозабор-2", а также девять комплектных и столбовых трансформаторных подстанций по воздушной линии 6 кВ "Даркылахская-2".

В поселке Жатай ограничения коснулись двух абонентских комплектных трансформаторных подстанций в районе дамбы, в микрорайоне Кангалассы - одной трансформаторной подстанции.

В свою очередь, мэрия Якутска сообщает, что на территории городского округа Якутск действует режим "повышенная готовность".

"Организовано круглосуточное дежурство экстренных и спасательных и коммунальных служб, администраций сел, расположенных вдоль русла реки; готовы пункты временного размещения, личный состав и техника, созданы запасы инертных материалов", - уточнили в пресс-службе мэрии.

По данным Якутгидромета, по всей территории городского округа идет густой ледоход. Лед стоит в протоках возле сел Хатассы, Пригородный и Тулагино. Критический уровень воды превышен в Кангалассах на 29 см.

Весенний паводок является для региона одной из главных проблем. В 2025 году наводнение затронуло три района, больше всего - Оймяконский. Тогда в регионе был объявлен режим ЧС. Пострадали жилые помещения, региональные и муниципальные дороги, объекты жилищно-коммунального хозяйства, ВПП. Под водой оказались сельхозугодья и хозяйственные постройки.

В этом году были подтоплены десятки дворовых территорий и домов в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах.