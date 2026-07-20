ЦИК 21 июля планирует зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании во вторник рассмотрит вопрос о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Единая Россия".

Соответствующий вопрос указан в проекте повестки дня заседания ЦИК 21 июля.

17 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы от партии КПРФ в количестве 329 человек. В текущий понедельник Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" в количестве 297 человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.