Титов сообщил о росте товарооборота между РФ и Китаем почти на 20% в 2026 году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Наблюдавшееся в 2025 году снижение товарооборота между Россией и Китаем удалось переломить в текущем году, рост составил порядка 20%, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Удалось переломить тенденцию снижения товарооборота, наблюдавшуюся в 2025 году. За первые 4 месяца товарооборот вырос на 19,7%. Рост российских поставок составил 17%, экспорта продукции из КНР - 23,1%", - сказал Титов на пресс-завтраке по подведению итогов первых шести месяцев действия безвизового режима для туристов между Россией и Китаем.

Представитель комитета отметил, что "объем перевозок по Северному морскому пути в І квартале вырос на 15% к 2025 году".

"Китай запустил регулярную контейнерную линию через СМП. Ценность СМП и сухопутных маршрутов продолжает расти по мере сохранения нестабильности вокруг Ормузского пролива", - заявил Титов.

По словам Титова, на сегодняшний день "доля рубля и юаня во взаимной торговле приблизилась к 99%".

Кроме того, как отметил председатель комитета, "на Китай приходится 20% всех деловых поездок российских предприятий против 15% годом ранее".