Аэропорт Чебоксар вернулся к штатной работе, ограничения введены в аэропорту Пензы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее в аэропорту Чебоксар (Чувашия), сняты, сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах в понедельник.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вместе с тем аэропорт Пензы приостановил обслуживание рейсов.

Как сообщил в своем канале в Мах губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в регионе введен режим "Беспилотная опасность", действуют временные ограничения работы мобильного интернета.