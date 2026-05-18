Российские военные сообщили об уничтожении за сутки 265 беспилотников ВСУ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили 265 беспилотников ВСУ и морской дрон, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - заявили в ведомстве.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах.