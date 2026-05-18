Поиск

В Кремле заявили об очень серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас очень серьёзные ожидания от этого визита. (...) У нас самые серьёзные ожидания", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не хотел бы "забегать вперед" по теме предстоящего визита Путина в Китай. "Мой коллега (помощник президента РФ Юрий - ИФ) Ушаков даст сегодня брифинг, и он как раз расскажет по своему профилю о наших ожиданиях", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что отношения двух стран очень разноплановые. Помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия Москва и Пекин активно развивают диалог в области образования, медицины, культуры, "во всех возможных областях".

"Любой контакт глав государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли на повестке визита обсуждение экономических вопросов, в том числе обсуждение проекта "Сила Сибири-2", он сказал: "Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших двусторонних отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом".

Дмитрий Песков Китай Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

ФСБ задержала в марте 37 человек, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников

Движение по Крымскому мосту возобновлено после 10,5-часового перекрытия

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

 Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Вулкан Безымянный на Камчатке вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о новом раунде переговоров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9455 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2221 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов