В Кремле заявили об очень серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас очень серьёзные ожидания от этого визита. (...) У нас самые серьёзные ожидания", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не хотел бы "забегать вперед" по теме предстоящего визита Путина в Китай. "Мой коллега (помощник президента РФ Юрий - ИФ) Ушаков даст сегодня брифинг, и он как раз расскажет по своему профилю о наших ожиданиях", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что отношения двух стран очень разноплановые. Помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия Москва и Пекин активно развивают диалог в области образования, медицины, культуры, "во всех возможных областях".

"Любой контакт глав государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли на повестке визита обсуждение экономических вопросов, в том числе обсуждение проекта "Сила Сибири-2", он сказал: "Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших двусторонних отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом".