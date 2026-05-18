Путин в понедельник проведет оперативное совещание с Совбезом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, продолжит подготовку к предстоящему официальному визиту в Китай.

"Сегодня в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, он обозначит тему, как это обычно делает. Затем несколько рабочих встреч предусмотрено у президента", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент в понедельник также "занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику".