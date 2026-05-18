РФ выдала Румынии участника ОПГ, осужденного за попытку убийства бизнес-партнера

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Румынии, осужденный за совершение серии особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России организована экстрадиция из РФ гражданина Румынии. За (...) преступления в 2008 году в Бухаресте он приговорен к 18 годам лишения свободы", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По словам представителя российской полиции, в Румынии экстрадированный осужден за участие в преступном сообществе, подстрекательство к убийству при отягчающих обстоятельствах, подстрекательство к хранению фальшивых денежных средств с целью их распространения, нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами и вождение транспортного средства по дорогам общего пользования без лицензии.

По версии иностранных партнеров, фигурант дела "более 20 лет назад планировал убийство своего партнера по бизнесу с помощью заложенного в автомобиль взрывного устройства, однако преступный умысел не был реализован". Мужчина скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.

Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола удалось отследить его трансграничные передвижения. В ходе проведения мероприятий по розыску в феврале прошлого года осужденный был задержан на территории России.

"В РФ он скрывался по поддельным документам, его настоящие данные установлены в результате проверки совпадений отпечатков пальцев в базе данных Организации. Сотрудниками российского бюро Интерпола было организовано проведение проверки о законности получения гражданства РФ, по результатам которой факт наличия у задержанного гражданства нашей страны не подтвердился", - пояснила представитель полиции.