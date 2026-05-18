Поиск

РФ выдала Румынии участника ОПГ, осужденного за попытку убийства бизнес-партнера

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Румынии, осужденный за совершение серии особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России организована экстрадиция из РФ гражданина Румынии. За (...) преступления в 2008 году в Бухаресте он приговорен к 18 годам лишения свободы", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По словам представителя российской полиции, в Румынии экстрадированный осужден за участие в преступном сообществе, подстрекательство к убийству при отягчающих обстоятельствах, подстрекательство к хранению фальшивых денежных средств с целью их распространения, нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами и вождение транспортного средства по дорогам общего пользования без лицензии.

По версии иностранных партнеров, фигурант дела "более 20 лет назад планировал убийство своего партнера по бизнесу с помощью заложенного в автомобиль взрывного устройства, однако преступный умысел не был реализован". Мужчина скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.

Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола удалось отследить его трансграничные передвижения. В ходе проведения мероприятий по розыску в феврале прошлого года осужденный был задержан на территории России.

"В РФ он скрывался по поддельным документам, его настоящие данные установлены в результате проверки совпадений отпечатков пальцев в базе данных Организации. Сотрудниками российского бюро Интерпола было организовано проведение проверки о законности получения гражданства РФ, по результатам которой факт наличия у задержанного гражданства нашей страны не подтвердился", - пояснила представитель полиции.

РФ Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

ФСБ задержала в марте 37 человек, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников

Движение по Крымскому мосту возобновлено после 10,5-часового перекрытия

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

 Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2222 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9456 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов