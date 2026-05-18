РФ и Ливан будут взаимодействовать в защите интеллектуальной собственности в сфере ВТС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия и Ливан будут сотрудничать в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и защиты интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

Это предполагает соответствующее соглашение, подписанное в апреле 2026. В понедельник документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Целью настоящего соглашения является обеспечение сторонами правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и защиты интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества в соответствии с законодательством государств сторон, а также в соответствии с международными договорами, участниками которых являются эти государства", - говорится в документе.

В нем указывается, что соглашение будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя государствами, лучшему взаимопониманию и сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества, а также координации усилий сторон и принятию эффективных мер по предупреждению и пресечению правонарушений в этой области.

"Секреты производства (ноу-хау) не предоставляются и не передаются третьему государству, международным организациям, а также любому третьему лицу без предварительного письменного согласия передающей стороны, и (или) уполномоченных организаций, и (или) подрядчиков (субподрядчиков) государства этой стороны", - сказано в документе.