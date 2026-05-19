Директор Института Китая и современной Азии РАН: визит Трампа не может повлиять на развитие российско-китайских отношений

Кирилл Бабаев рассказал о своем видении главных целей визита Владимира Путина в Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - О главной повестке российско-китайских переговоров на высшем уровне, взаимодействии России и Китая с учетом фактора Дональда Трампа и КНР в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает директор Института Китая и современной Азии РАН, президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев.

- Кирилл Владимирович, стоит ли ожидать каких-то прорывных моментов в ходе встречи лидеров РФ и КНР?

- Визит официальный, но не государственный. В этом смысле он, скорее, представляется рабочим для обоих лидеров. Главный смысл - сверить часы в новой геополитической ситуации: после эскалации агрессии США против Ирана и по итогам визита президента Трампа в Пекин. Полагаю, что эти два вопроса будут обсуждаться весьма предметно.

Кроме того, большой блок переговоров будет посвящен российско-китайскому экономическому сотрудничеству и новым возможностям в сфере торговли, производственной кооперации и технологического взаимодействия.

- Можно ли поконкретнее по экономическому блоку?

- Лидеры наверняка будут говорить о наращивании поставок энергоресурсов из России в Китай, учитывая возросшие риски поставок с Ближнего Востока, о расширении экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Именно она сегодня формирует в значительной степени продовольственную безопасность Китая. Наши лидеры также затронут вопросы текущих или запланированных проектов, таких как "Сила Сибири-2".

- А что касается политического блока?

- Здесь ожидаем обмена мнениями по разрешению украинского кризиса и по дальнейшему взаимодействию обеих стран с Соединенными Штатами, учитывая переговорный процесс обоих лидеров с президентом Трампом. Так что повестка обещает быть достаточно насыщенной.

Но несмотря на то, что мы не ждем крупных сенсаций, потому что и Путин, и Си вообще не любят сразу же выносить все договоренности на публику, тем не менее, убеждён, результаты дадут хороший стимул для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

- Нынешний визит Путина происходит буквально через несколько дней после американо-китайского саммита в Пекине. Как, на ваш взгляд, может сказаться на нем визит Трампа?

- Россия и Китай уже во многом координируют свою внешнюю политику по глобальным и региональным проблемам. Безусловно, председатель КНР проинформирует российского коллегу о ходе переговоров и о тех договоренностях - публичных и непубличных, - которые были достигнуты по результатам этих переговоров.

В то же время визит Трампа никаким образом не может повлиять на развитие российско-китайских отношений или внести какие-то новые вводные в нашу двустороннюю повестку на международном уровне.

- А иранская тема и Тайвань – разве обе страны не могут выступить единым фронтом?

- Да, РФ и КНР совместно выступают против американской агрессии в отношении Ирана, обе страны, безусловно, разделяют мнение о скорейшем воссоединении Китая. И, конечно же, обе страны привержены мировой экономике без односторонних санкций и торговых ограничений.

России выгодны договоренности по экономическому треку между Китаем и США, потому что они способствуют стабильности в мировой экономике. Но эти позитивные моменты вряд ли привнесут что-то новое в развитие стратегического партнерства РФ и КНР.

Объемы китайских инвестиций в РФ могли бы быть большe

- Российско-китайские отношения действительно партнерские и дружественные. Но все-таки какие существуют в них узкие места?

- Конечно, между Россией и Китаем очень много проблем, особенно в экономике. Но это в основном проблемы роста, связанные с тем, что сотрудничество в каких-то областях опережает, а в каких-то – запаздывает. Например, российская логистическая инфраструктура не поспевает за торговым спросом. И поэтому необходимо вкладывать больше средств – и Китаю, и России – в создание современной транспортно-логистической инфраструктуры, которая позволила бы удовлетворить растущий товарооборот.

Вторая проблема – это, безусловно, объем китайских инвестиций в России. Они продолжают расти, но темпы этого роста Россию никак не устраивают. В частности Москва хотела бы, чтобы китайские товары, поступающие на российский рынок, производились, в том числе и на территории РФ.

- Что-то вроде не очень слышно о развитии Северного морского пути (СМП). Китай утратил интерес к нему?

- Напротив, это один из чрезвычайно перспективных проектов. Много было на эту тему договоренностей, но пока развитие инфраструктуры СМП продвигается не так быстро, как хотелось бы российской стороне. И, конечно, это тоже вопрос к двум правительствам – каким образом можно было бы ускорить данный процесс.

Словом, проблемные вопросы существуют, и это нормально. Полагаю, что они постепенно будут решаться.

- Лидеры трех супер-держав – США, Китая и России – в эти дни ведут важнейшие переговоры между собой. Как вы считаете, у кого из них больше и сильнее козыри?

- Вы знаете, это очень сложный вопрос. Соединенные Штаты, например, по-прежнему держат в руках мировую финансовую систему, от которой зависят во многом и Китай, и Россия.

Китай в то же время развивается быстрее. И США не могут угнаться за этим темпом, поэтому здесь скорее можно говорить о том, что долгосрочный козырь в руках у КНР.

Американцы серьезно завязли на Ближнем Востоке. Они теряют и ресурсы, и лицо. А это, конечно, создает не совсем удобное положение по сравнению с другими великими державами.

- Что же Россия?

- Скажем так, российская экономика сейчас тоже не в самом лучшем положении, чтобы говорить о каких-то прорывах. Баланс сил между великими державами постоянно находится в движении, и это нормально.

В любом случае Россия, Китай и США остаются тремя крупнейшими ядерными державами, от которых во многом зависит и мировая экономика, и геополитика. И это положение надолго.