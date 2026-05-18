Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве Высокого представителя генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшейся беседы отмечалось, что российская сторона придает большое значение выстраиванию плодотворных взаимовыгодных отношений с Альянсом, рассматривая эту структуру в системе ООН как универсальную деполитизированную площадку, позволяющую всем участникам развивать сотрудничество на принципах равноправия, уважения разных религий, культур и традиций", - говорится в сообщении.

"Особое внимание в данном контексте было уделено продвижению межцивилизационного диалога. К главе АЦ обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине. Выражена надежда, что АЦ под руководством Мигеля Моратиноса внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряженности", - отмечает МИД.

МИД Сергей Лавров ООН Украина Мигель Анхель Моратинос
